Nel Vastese è caccia alla banda della Clio bianca. Testimoni raccontano di aver visto a Castiglione Messer Marino la macchina che è divenuta lo spauracchio dei residenti dell'Alto Vastese dopo il furto messo a segno a metà settimana in un'abitazione di Schiavi di Abruzzo.

Due uomini di etnia rom hanno raggirato una coppia di pensionati in località Badia. I ladri-truffatori si sono spacciati per addetti alla verifica dell'Imu, l'imposta sugli immobili. Mentre uno di loro, munito di fettuccia metrica, distraeva i proprietari prendendo le misure della casa, l'altro andava alla ricerca del denaro. Nella rimessa agricola, dentro a un barattolo, c'erano 5mila euro in contanti. Il ladro li ha subito arraffati. I truffatori hanno fatto finta di aver concluso i rilievi e poi si sono dileguati a bordo di una Renault Clio bianca.

In base ad alcune testimonianze giunte a ZonaLocale.it, un'auto analoga con due persone sospette a bordo è stata notata ieri a Castiglione Messer Marino. I carabinieri del Vastese sono in allerta. Stanno cercando i colpevoli.