L'illusione dura pochi secondi. Nel Gran Premio di Francia Andrea Iannone parte dalla 13ª posizione. Il suo scatto al semaforo verde è bruciante, supera tanti piloti davanti a sè e si piazza in sesta posizione. Sembra il preludio di una gara entusiasmante, sulla pista bagnata di Le Mans. Ma, curva dopo curva, il pilota vastese viene superato dagli avversari e torna a viaggiare tra l'undicesima e la dodicesima posizione. Con un paio di cadute dei piloti che lo precedono e il sorpasso subito da Bradl, Iannone taglia il traguardo 11°. Effimera soddisfazione quella di passare sotto la bandiera a scacchi prima di Valentino Rossi, che qualche giro prima era finito fuori pista mentre lottava per un posto sul podio. A vincere la gara è Dani Pedrosa, che precede Crutchlow e Marquez, quarto il ducatista Dovizioso.

Di positivo c'è l'essere rientrato in gara a poco più di una settimana dall'intervento chirurgico all'avambraccio. Un fine settimana certamente difficile, che può essere considerato come un buon allenamento per il Gran Premio d'Italia che si terrà tra due settimane al Mugello. Lì Andrea Iannone è sempre stato protagonista di gare entusiasmanti. Il fan club si sta organizzando per essere presente a bordo pista e fare il tifo per lui.

L'auspicio è quello di poter vedere la sua Ducati del team Pramac funzionare come quelle ufficiali, che oggi sono arrivate 4ª e 5ª, così che Iannone possa cercare di competere con i migliori del campionato.