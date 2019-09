La Virtus Cupello scende in campo a Miglianico oggi pomeriggio alle ore 16.30 dove affronterà l'Acqua&Sapone nella finale play off del girone B di Promozione, chi vince sfida nella finalissima la vincente del girone A, una tra Paterno e Pontevomano, per un posto in Eccellenza. Dirige l'incontro Feliciani di Teramo coadiuvtao da Micaroni di Pescara e Basile di Chieti.

In casa rossoblu sono in dubbio per alcuni problemi fisici Rossi, Marino, Muratore, Gaspari, Ciccarelli e Di Lello.

L'Acqua&Sapone allenata da Giuseppe Naccarella è andata direttamente in finale senza giocare le semifinali in virtù degli 11 punti di distacco sulla Virtus Ortona quinta.

La gara si disputa in campo neutro con tempi supplementari, ma senza rigori, in caso di pareggio passa la squadra meglio classificata in campionato, in questo caso l'Acqua&Sapone che è arrivata seconda alle spalle della Vastese, mentre la Virtus si è classificata terza.

Nel caso in cui la Virtus dovesse accedere alla finale, non è escluso che possa essere promossa in Eccellenza anche in caso di sconfitta contro la vincente del girone A, eventualità che si è già verificata nelle passate stagioni quando a salire nella categoria superiore sono state entrambe le finaliste per via delle mancate iscrizioni di altre società al massimo campionato abruzzese.