"Sei bravo a...Scuola di Calcio", la manifestazione che si è svolta sabato pomeriggio sui campi di calcio di Cupello e San Salvo dove i protagonisti sono stati i pulcini di 24 società individuate attraverso tutti i meccanismi previsti dalla classifica meritocratica, verificati dai tecnici federali responsabili delle varie delegazioni.

Il torneo è organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D. e il Coordinamento Federale Regionale SGS, alla fine è stata estratta anche la squadra che ha vinto come premio la possibilità di rappresentare l'Abruzzo a Coverciano in occasione della festa nazionale delle scuole calcio in programma all'inizio del mese di giugno.

Di seguito le squadre presenti.

Allo stadio comunale di Cupello: Orsetti Marsicani, Castelfrentano, Bacigalupo, Piccoli Diavoli, S.C. Giulianova, Grifoni L'Aquila, Valle Aterno Fossa, D'Annunzio Marina, Flacco Porto Pescara, Poggio degli Ulivi, Francavilla, River.

Allo stadio Davide Bucci di San Salvo: Aquilotti, Fossacesia, Quattro Colli, Cologna, Martinsicuro, Castiglione Valfino, Amiternina, Virtus Pratola, Delfini Biancazzurri, Torrese, Ripa 2007, Majella.