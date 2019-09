IDAHO è un acronimo che sta per “Interational Day Against Homophobia”, Giornata Mondiale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Una ricorrenza che si iscrive nel circuito di sensibilizzazione verso l'omosessualità e contro la discriminazione di coppie gay istituita nel 2007 dall'Unione Europea e che dal 2009 include nella sua sfera d'interesse anche i transgender.

Da allora viene regolarmente celebrata in tutto il mondo ogni 17 maggio con colorate e stravaganti parate ed eventi di sensibilizzazione come l'originale iniziativa sostenuta dal Comune di Napoli in collaborazione con l'ArciGay che due giorni fa ha illuminato di rosa lo storico Castel Nuovo anche noto come Maschio Angioino. Anche Vasto città è stata protagonista, in forma ridotta ma interessante, di una piccola iniziativa di questo genere chiamata “All we need is love!!!” ad opera di alcuni ragazzi coordinati dall'organizzazione “Connect”, una giovane associazione no profit impegnata in attività di sensibilizzazione culturale, mobilità giovanile, scambi europei e organizzazione eventi. Armati di cartelloni hanno fatto il giro dei reparti del supermercato Leclerc con l'intento di stimolare l'attenzione e la consapevolezza dei consumatori presenti su tematiche ancora piuttosto controverse nel nostro paese.

Fabiola Lavecchia