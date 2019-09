Aggiungi un posto in Giunta, che c'è un compagno in più . E' lo slogan con cui Fratelli d'Italia ieri ha lanciato la campagna di volantinaggio nel centro storico di Vasto. L'impasto di Giunta: è il titolo della vignetta scelta dal partito di destra di cui è leader nazionale Giorgia Meloni per lanciare l'offensiva contro l'amministrazione Lapenna: "Per il centrosinistra di Vasto è una questione di appetiti".

L'impasto di Giunta è anche un filmato realizzato da FdI.

"Fratelli d’Italia è scesa in piazza Diomede, ieri pomeriggio, per evidenziare la paralisi amministrativa in cui versa la città di Vasto e per ripercorrere i settecentoquidici giorni della crisi politica del centrosinistra", scrive FdI in un comunicato. "Le sette Giunte in sette anni nominate dal sindaco Luciano Lapenna, sono la prova dell’incapacità della maggioranza di dare impulso al governo della città. Abbiamo voluto comunicare ai concittadini, che nonostante il rimpasto di Giunta e di deleghe scienziato dal primo cittadino, qualcosa è cambiato nella maggioranza, tra l’altro in peggio, ma nulla nella città, che continua a rimanere ostaggio degli appetiti del centrosinistra. Se da una parte il rimpasto ha placato il mal di pancia del Partito socialista, dall’altra ha scatenato gli appetiti di Giustizia sociale e di una frangia del Partito democratico. Ora siamo in attesa – hanno ironizzato – dell’ottava Giunta. Tanto, per il centrosinistra, Vasto può aspettare.

Fratelli d’Italia ritiene indispensabile intensificare le sinergie con i partiti e con i movimenti che si ritengono alternativi all’attuale governo della città, e per questo parteciperà all’iniziativa di Progetto per Vasto, per chiedere le dimissioni del sindaco".