Stefano De Libertis Onlyone Studio Music & Recording presenta il Saggio Musicale allievi 2012-2013 in programma domenica 19 maggio alle ore 17.30 presso il Politeama Ruzzi di Vasto, con la partecipazione staordinaria di Roby Santini.

Sarà un appuntamento in cui si esibiranno gli allievi di Stefano De Libertis, giovane cantautore vastese. Tra questi anche Michael Zappitelli, protagonista nella scorsa stagione televisiva su Rai Uno a Ti Lascio una canzone.

Una serata all'insegna della buona musica in cui non mancherà qualche sorpresa da parte di Stefano De Libertis & co.

L'ingresso è libero.