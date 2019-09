Il Sassuolo guidato in panchina dal pescarese, ed ex allenatore della Virtus Lanciano, Eusebio Di Francesco e dall’ex Pro Vasto Danilo Pierini, allenatore in seconda, conquista la massima serie. Vincendo 1-0 in casa contro il Livorno la squadra neroverde è aritmeticamente promossa in Serie A per la prima volta nella sua storia dopo essere stata al comando della classifica sin dalle prime giornate.



In squadra anche Pierini, 58 anni di Terni, che da tre stagioni è il vice di Di Francesco, i due sono stati insieme sulla panchina del Pescara in B, a Lecce in A e a Sassuolo in B. Con Di Francesco direttore sportivo è stato anche allenatore della Val Di Sangro. Ha guidato anche Rosetana, Ternana, Vigor Lamezia e Manfredonia.



A Vasto per una sola stagione, nel 2005/06, quando è subentrato a Donato Anzivino, Pierini ha portato i biancorossi al quarto posto in classifica e a disputare i play off per la C1 poi persi contro il Rende. In squadra, tra gli altri, Biagianti, Cazzola, Marconato, Somma, Vitale, Di Meo, Morante, Esposito.