Nel Gran Premio di Francia, che si si disputa a Le Mans, Andrea Iannone scatterà dalla 13ª casella in griglia. Il pilota vastese, dopo aver concluso all'11° posto il turno di prove libere che definisce l'accesso a Q1 e Q2, non è riuscito ad andare oltre il terzo tempo, lasciando a De Puniet ed Espargaro la possibilità di giocarsi le 12 migliori posizioni.

Iannone, al rientro in pista dopo l'intervento chirurgico all'avambraccio, ha dato il massimo considerate le sue condizioni e una moto, la Ducati del Team Pramac, con prestazioni ancora molto lontane da quelle dei migliori. Nella prima parte del turno di libere il suo nome era rimasto per qualche minuto nei primissimi posti della classifica, salvo poi scivolare indietro quando i big hanno iniziato a fare sul serio. Per lui qualche difficoltà in frenata, situazione in cui la gestione della sua moto è difficoltosa.

In questo fine settimana per lui è importante riacquistare la migliore condizione fisica, così da presentarsi al top nel Gran Premio del Mugello del 2 giugno. Domani Iannone cercherà di recuperare qualche posizione e guadagnare punti in classifica preziosi per lui che è all'esordio nella Moto Gp.

La pole position è andata ad un Marc Marquez sempre più super, che ha battuto Lorenzo e un Dovizioso in grande spolvero.

Griglia di partenza: Marquez, Lorenzo, Dovizioso, Crutchlow, Bradl, Pedrosa, Bautista, Rossi, Smith, Hayden, Espargaro, De Puniet, Iannone, Pirro, Barbera, Petrucci, Edwards, Abraham, Corti, Laverty, Staring, Pesek, Hernandez, Aoyama.