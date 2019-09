Sabato 18 maggio alle ore 21:00 continua la fortunata e lungimirante stagione “I Concerti Primavera” del Teatro Rossetti dedicata ai giovani talenti del nostro territorio con il pianista molisano Vincenzo Oliva.



Diplomato al Conservatorio “L.Perosi” di Campobasso all’età di diciassette anni con dieci, lode e menzione speciale consegue la Laurea Specialistica in Discipline musicali (pianoforte) con centodieci e lode.



Ottiene un diploma di merito presso la “Scuola superiore internazionale di musica da camera del Trio di Trieste” sotto la guida di Dario de Rosa, Maureen Jones, Renato Zanettovich ed Enrico Bronzi; frequenta inoltre master tenute da Joaquin Soriano, Franco Medori, Matti Raekallio, Claudio Martinez-Mehner e Jeffrey Swann.



Studia per quattro anni nella classe di Maria Tipo presso la “Scuola di Musica di Fiesole”, prosegue poi il perfezionamento presso lo stesso Istituto con Andrea Lucchesini. Vincitore di diversi concorsi nazionali tiene concerti in Italia ed all’estero sia come solista che in differenti formazioni da camera e con orchestra. Il programma proposto per il concerto sarà di grande impegno virtuosistico e spazierà dalle musiche del periodo classico/romantico fino a quelle dei “nostri giorni”.

Apertura botteghino del teatro ore 20:00 Ingresso € 3,00 – studenti € 2,00