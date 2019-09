La Vastese e il Vasto Marina potrebbero unirsi, le prossime ore saranno decisive, non si tratterà però di una fusione, entrambe le società escludono questa ipotesi e sono decise a mantenere la propria identità. Sarà una collaborazione, un unico gruppo con due squadre in cui una, la Vastese, sarà assemblata con i giocatori migliori per puntare al vertice, mentre il Vasto Marina farà un campionato tranquillo con giovani da formare e calciatori meno adatti a lottare per i primi posti.

Oggi potrebbe esserci un incontro tra Luigi Salvatorelli, vicepresidente della Vastese e Pino Travaglini, presidente del Vasto Marina, le parti hanno già affrontato la questione nei giorni scorsi, pare essere la soluzione più gradita ad entrambe, ma vanno stabiliti ancora alcuni punti e soprattutto i due dirigenti dovranno avere il parere favorevole dei propri soci, senza il quale non si andrà avanti insieme.

"Ci sembra una strada percorribile - ha detto Salvatorelli - in questo modo, unendo le forze, possiamo puntare a portare Vasto nelle categorie che le competono. E' la soluzione migliore, ognuno manterrà la propria identità, proseguiremo gli incontri e faremo sapere prima possibile quale sarà la decisione definitiva. In caso contrario non ci saranno problemi, noi comunque stiamo già lavorando con mister Di Santo per allestire la rosa del prossimo anno per non trovarci impreparati".

Dello stesso parere Travaglini: "In questi giorni siamo impegnati con la Juniores, mi vedrò con Salvatorelli, la fusione è esclusa, sarebbe dannoso far sparire una delle due società, potremmo avviare questa collaborazione e allestire insieme due squadre con obiettivi differenti, non è un'idea sbagliata, ma in questo momento non c'è ancora nulla di concreto". L'impressione è che se ne saprà di più al massimo entro la prossima settimana, i due dirigenti sono favorevoli a questa soluzione, ma c'è da valutare il parere di tutti gli altri e anche quello, non meno importante, della Figc Abruzzo.

Nel frattempo la Vastese lavora anche per rinforzare la società, nella riunione che si è tenuta mercoledì gli attuali dirigenti hanno preso come impegno quello di portare un nuovo socio a testa per allargare il gruppo. Possibile una collaborazione con la Virtus Lanciano per avere qualche giovane, inoltre è prevista un'amichevole all'Aragona a fine mese, contro una rappresentativa di un college inglese che sarà a Vasto in quei giorni per il matrimonio di un componente della squadra che convolerà a nozze in città dove è stato in vacanza con la futura moglie.