Erano in due. Incappucciati. Stavano scavalcando il cancello di una casa. Quando sono rientrati, i proprietari li hanno trovati appesi alla recinzione. Sono stati attimi di paura, quelli raccontati a ZonaLocale.it da alcuni residenti della parte alta di Vasto Marina, la zona compresa tra via Cono a Mare e via Fonte Ioanna, le stradine di campagna che dal costone orientale della città alta scendono verso la località balneare.

La notte scorsa erano più o meno le due quando la coppia di topi d'appartamento è entrata in azione prendendo di mira un'abitazione unifamiliare. Ma i banditi avevano fatto male i loro conti, visto che all'improvviso è sbucata l'automobile dei padroni di casa. Sono stati momenti di panico per i ladri e per i residenti ("non sapevamo cosa fare. Eravamo impietriti").

Ormai erano stati scoperti. Per questo, i malviventi se la sono data a gambe, dileguandosi nel buio. Molto probabilmente avevano parcheggiato la loro auto nelle vicinanze.

Da un anno a questa parte, la zona viene spesso presa di mira dalle bande di ladri. Nel quartiere di via Spalato, due appartamenti sono stati svaligiati. Altri residenti hanno spesso trovato cancelli, portoni e garage forzati nelle ore notturne.

Qualche mese fa il magazzino di un bar della riviera è stato parzialmente ripulito: tra alcolici e bevande, un bottino da 8-9mila euro.