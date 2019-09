La segnalazione arriva da alcuni lettori tifosi che hanno a cuore le sorti dello stadio Aragona di Vasto, ma anche delle altre strutture cittadine. L'articolo è stato pubblicato sul sito della Figc Abruzzo e parla della disponibilità di alcuni finanziamenti per la realizzazione, la ristrutturazione, l'adeguamento e la messa a norma degli impianti.

Finanziati progetti per la realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e messa a norma degli impianti sportivi.

Si tratta del primo finanziamento di questo genere dopo 25 anni; l’ultimo è stato quello della legge 65/1987 che istituì i fondi Italia 90.



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2013 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale (Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze) 25 febbraio 2013 concernente la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'art. 64, comma 1 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.



Al Fondo possono accedere i soggetti pubblici e gli Enti di promozione sportiva e utilità sociale che svolgono attività senza scopo di lucro.



I progetti devono essere presentati entro l’11 giugno 2013 (45 giorni dalla pubblicazione del Decreto). I moduli di partecipazione sono disponibili sul sito sportgoverno.it.



Le risorse sono destinate ad interventi di nuova costruzione o ristrutturazione, adeguamento e messa a norma degli impianti. Sarà data priorità ai progetti che prevedono la realizzazione di strutture in ambito scolastico ed universitario, in Regioni che hanno una disponibilità di impianti inferiore alla media nazionale, in territori colpiti da calamità naturali.



Saranno finanziati al 100% i progetti selezionati che prevedono costi fino a 100 mila euro, mentre per importi superiori saranno applicate consistenti quote di finanziamento, riportate in dettaglio nel decreto.



Un Nucleo di valutazione istituito dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport elaborerà, entro 90 giorni dalla scadenza del termine delle domande, la graduatoria di merito dei progetti. La graduatoria sarà approvata con decreto del Capo Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport e pubblicata sui siti istituzionali.



Il Fondo rientra nelle misure urgenti adottate dal Governo per la crescita del Paese ed è stato istituito “per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e fra tutti gli strati della popolazione” (art. 64, comma 2 del DL 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 134/2012). Infatti, dal confronto con le altre nazioni europee - sottolinea la nota del Ministero - si è riscontrato che l’Italia soffre di una significativa carenza di spazi dedicati all’attività sportiva, soprattutto nel Mezzogiorno.