Tra le iniziative per celebrare il quarantesimo anniversario dell’apertura al culto della nuova parrocchia di San Nicola a San Salvo è in programma, sabato 18 maggio alle ore 21.00 nel piazzale antistante la chiesa, l’allestimento dell’opera rock sulla Passione di Cristo dal titolo “Il canto dell’amore ritrovato”.

Si tratta di un coinvolgente viaggio musicale nella memoria dell’evento fondamentale della fede cristiana, ricordato e rivissuto in modo vibrante e commovente. Un viaggio dall’ingresso di Gesù a Gerusalemme fino all’annuncio dell’Angelo alle donne davanti al sepolcro e alla rivelazione ai discepoli di Emmaus e a Tommaso. Le vicende, i personaggi, i dialoghi, i pensieri si snodano attraverso le canzoni, in un susseguirsi di episodi e di emozioni, da cui emergono, in modo originale, le principali figure femminili del Vangelo. La rappresentazione vuole stimolare una riflessione personale e comunitaria sul mistero della passione, morte e resurrezione del Cristo.



E’ un’opera rock che “libera il cuore”, celebrando la vita e rievocando, attraverso la musica e il teatro, uno stupore eternamente nuovo. I testi sono stati supervisionati da mons. Pietro Santoro, vescovo dei Marsi e per anni indimenticato parroco di San Nicola.



Uno spettacolo che vivrà forti emozioni nella memoria di Maria Giulia Moretta, ideatrice del progetto, recentemente scomparsa e da sempre anima viva della parrocchia.

