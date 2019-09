FP2 - Ancora un 12°posto per Andrea Iannone. Nel secondo turno di prove del Gp di Francia il pilota vastese ha rimediato 1.398 da Dani Pedrosa, migliorando sensibilimente la sua prestazione rispetto alla mattinata. Al rientro in pista dopo l'intervento chirurgico Iannone ha cercato di dare il meglio di sè senza sforzare troppo il braccio. Per domani, giorno di prove ufficiali, è prevista pioggia sul tracciato transalpino. In questo caso l'accesso alle fasi finali della qualifica verrebbe calcolato sui tempi di oggi e Iannone sarebbe costretto al turno dei ripescaggi per conquistare la possibilità di lottare con i migliori piloti in cerca delle posizioni di testa.

FP1 - Buone notizie per Andrea Iannone. Nelle prime prove libere del Gran Premio di Le Mans il pilota vastese, al rientro in pista dopo l'intervento all'avambraccio, è riuscito a compiere 16 giri, ottenendo un buon 12° tempo, a poco più di un secondo e mezzo dal primo della classe Dani Pedrosa. Nel pomeriggio ci sarà un'altra sessione di prove. Sarà importante valutare la risposta del braccio di Iannone alle sollecitazioni della guida. Dopo la mattinata c'è un cauto ottimismo su quello che il pilota Ducati potrà fare nelle prove ufficiali e in gara.

La vigilia - A poco più di una settimana dall'intervento chirurgico all'avambraccio Andrea Iannone tornerà in pista in sella alla sua Ducati. Questa mattina, con il primo turno di prove, prenderà il via il fine settimana del Gran Premio di Francia, sul tracciato di Le Mans. Dopo l'operazione Iannone ha lavorato sodo per farsi trovare pronto all'appuntamento della quarta prova stagionale del motomondiale. Sul braccio ancora i 22 punti (oltre ai 10 al ginocchio), che verranno tolti solo in questi giorni. Ma lui vuole esserci e cercherà di capire dalle prove libere se le sue condizioni gli permetteranno di affrontare qualifiche e gara senza risentirne troppo.

Sarà la pista a dire la sua anche se nel box del team Pramac si guarda alle previsioni meteo. In caso di pioggia Iannone potrebbe guidare con meno pressioni, visto che la pista bagnata richiede una guida meno fisica. I suoi fan in questi giorni non gli hanno fatto mancare sostegno e affetto. Dopo l'oeprazione a cui si è sottoposto a Barcellona Iannone ha potuto trascorrere qualche giorno a Vasto, in compagnia degli amici di sempre, così da scaricare le tensioni del periodo avverso.

C'è solo da aspettare l'esito del test in pista e sapere se lo si vedrà schierato sulla griglia di Le Mans o bisognerà aspettare fino al Mugello, il 2 giugno.

La classifica del mondiale. 61 Marquez, 58 Pedrosa, 57 Lorenzo, 43 Rossi, 35 Crutchclow, 28 Bautista, 26 Dovizioso, 24 Hayden, 17 Espargaro, 13 Iannone.