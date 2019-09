E' partito il conto alla rovescia per le celebrazioni dei 50 anni dell'Istituto Mattei di Vasto. Tra le tante iniziative in programma, che vengono costantemente aggiornate sulla pagina facebook dedicata all'evento (clicca qui), ci sarà anche un torneo di calcio interscolastico. Mercoledì 22 maggio, a partire dalle 9, sul terreno di gioco dello Stadio Aragona di Vasto scenderanno in campo le squadre di Liceo Scientifico "Mattioli", Itcg "Palizzi", Liceo "Pantini-Pudente" e i "padroni di casa" del Mattei.

Sugli spalti tante classi delle scuole coinvolte, pronte a tifare per i loro compagni. L'intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming su RadioPlayz. L'ingresso all'Aragona è gratuito.