Hanno detto di essere degli impiegati che dovevano effettuare delle verifiche sull’immobile concernenti il pagamento dell'Imu.

Con questo stratagemma due uomini, nel tardo pomeriggio di ieri, sono riusciti a farsi aprire la porta e ad entrare in casa di un anziano di 77 anni che è stato poi derubato di una consistente somma di denaro e buoni fruttiferi che custodiva nell’abitazione. Ad indagare su questo episodio sono i carabinieri della Stazione di Schiavi d’Abruzzo che hanno raccolto la denuncia della vittima. L’anziano ha raccontato di essersi accorto della mancanza del denaro solo una volta che i due uomini si erano allontanati poiché, per tutto il tempo, era stato distratto da uno di loro con delle domande.

I carabinieri, ancora una volta, raccomandano ai cittadini di non far accedere nelle proprie abitazioni soggetti che si presentano a vario titolo per effettuare controlli e soprattutto, nei casi sospetti, di allertare immediatamente le forze dell’ordine chiamando l’utenza telefonica 112.

(Comando provinciale dei carabinieri - Ufficio stampa)