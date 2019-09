L’età dell’adolescenza presenta problematiche diverse nelle relazioni tra i ragazzi e in particolare nell’ambiente dove trascorrono una buona parte della giornata rappresentata dalla scuola. Bullismo, cyberbullismo, disagio, sono parole che abbiamo imparato a conoscere nel loro spessore e nelle conseguenze anche drammatiche che producono se non affrontate in maniera adeguata.

Fenomeni inquietanti del nostro tempo che meritano una attenzione costante e continua, chiamando a precise responsabilità l’istituzione scolastica.

Sabato 18 maggio, a partire dalle ore 8.30 presso il Park Hotel Gabrì a San Salvo, la Nuova Direzione Didattica e l’Istituto Comprensivo di San Salvo, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e l’Amministrazione comunale di San Salvo, organizzano il convegno dal titolo “Quando il gioco non dura poco…”.

Il programma della giornata prevede l’apertura del convegno a cura del dirigente scolastico Pierino Delle Donne a cui farà seguito il saluto del sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, dell’assessore alle Politiche sociali, Maria Travaglini, e dell’assessore alla Cultura, Giovanni Artese.

I lavori saranno introdotti da Marisa Coletti Bottarel, coordinatrice dell’Osservatorio regionale permanente per il bullismo. Le relazioni saranno tenute da esperti della Polizia postale e della magistratura, dai componenti dell’Osservatorio regionale e da Antonia Montanaro, psicologa del Comune di San Salvo. E’ previsto anche uno spazio di musica e poesia con l’alunna Maria Elena Pacilli e l’esibizione dell’Orchestra dell’Istituto comprensivo di San Salvo. Le conclusioni saranno tenute dalla coordinatrice Marisa Coletti Bottarel.

La giornata di confronto sarà condotta dalla docente e giornalista Simona Andreassi mentre Patrizia Pezzella ha svolto il ruolo di coordinamento come funzione strumentale area 2 (formazione-aggiornamento).