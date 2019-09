Sei nuove auto per i pattugliamenti e per le altre attività di servizio. Le noleggerà il Comune di Vasto per la polizia municipale. Le nuove vetture verranno noleggiate con "fondi di bilancio comunale", è scritto nel Bando di gara d'appalto mediante procedura aperta, pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.vasto.ch.it.

L'appalto - Il Comune di Vasto prenderà in locazione 6 auto pattuglia, così classificate in base al documento ufficiale: "due autovetture minimo cm3 1400 diesel multijet; un'autovettura 4x4 minimo cm3 1400 diesel multijet; un'autovettura minimo cm3 1400 diesel multijet; due autovetture minimo cm3 1200 alimentazione benzina".

Costeranno al massimo di 138mila 240 euro. Si aggiudicherà il contratto di fornitura l'impresa che venderà le macchine al prezzo più basso: "Criterio di aggiudicazione: la migliore offerta verrà individuata utilizzando il prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara".

Le aziende interessate dovranno presentare la loro offerta entro il 20 maggio 2013. L'amministrazione pagherà in 48 mesi, con rate annuali da 34mila 560 euro.

E' avvenuto tra il 2009 e il 2010 l'ultimo rinnovo parziale del parco mezzi della polizia municipale di Vasto. Il comandante era Ernesto Grippo. Anche quelle vetture erano a noleggio. Il contratto è scaduto e, per questo, vanno restituite. Dal Comune fanno sapere che la locazione è preferibile all'acquisto, molto più oneroso.