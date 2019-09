"A chi ci sollecita affinchè vengano valorizzati i contenuti e la partecipazione della manifestazione di Pescara contro la petrolizzazione dell'Adriatico voglio esprimere una rassicurazione perchè l'attività che io e gli altri cittadini parlamentari del Movimento 5 Stelle è continua". Gianluca Castaldi , senatore vastese del M5S, è il primo firmatario di una mozione pubblicata il 14 maggio.

Le richieste chiedono di ripristinare "i l divieto di attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare entro le 12 miglia ", anche per i procedimenti in corso. Inoltre si sollecita "l'avvio dell'esame dei disegni di legge volti a modificare la normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, già depositati presso i due rami del Parlamento".

Tra le richieste del Movimento 5 Stelle c'è anche quella di " revocare il provvedimento di accoglimento della VIA contenuto nel parere n. 1192 del 3 aprile 2013", per la piattaforma Ombrina mare 2 e a "revocare i titoli abilitativi già rilasciati con riferimento ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e, conseguentemente, a sospendere l'efficacia di tutti procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi alle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di idrocarburi".

Inoltre, tra i contenuti della mozione c'è la richiesta di "sottoporre, al fine di una maggiore tutela ambientale nelle zone di confine delle aree marine protette e di tutta la linea di costa del territorio italiano, tutte le citate attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la Regione e previa acquisizione del parere degli enti locali".

"Auspichiamo- commenta Castaldi - al pari dei cittadini deputati del M5S alla Camera, un decreto legge, o una disposizione contenuta all’interno del Decreto ‘omnibus’ sul quale il Governo starebbe lavorando , che modifichi la norma inserita dal Governo Monti, da cui tutti si sono prontamente smarcati solo una volta emersa la notizia dello sblocco di Ombrina.