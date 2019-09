Si è presentato al pronto soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto con una vistosa ferita da arma da taglio sul corpo, cercando di convincere i sanitari che se l'era procurata in circostanze che le sue giustificazioni non hanno sostenuto a sufficienza. Il personale del pronto soccorso, non ha creduto a quanto raccontato dal 40enne sansalvese e, dopo averlo medicato, ha segnalato l'episodio ai carabinieri, come da prassi in episodi di questo genere.

Con tutta probabilità si è trattato di un litigio tra l'uomo ed un'altra persona sfociato nel gesto di violenza. Una situazione delicata, che i militari dell'arma hanno ricostruito riuscendo a risalire all'identità dell'accoltellatore. Bocche cucite nella caserma di piazza Dalla Chiesa, poichè la vicenda riguarda due persone incensurata.

L'episodio sarebbe avvenuto qualche giorno fa in una zona al confine tra San Salvo e Montenero di Bisaccia. Sono in ogni caso da escludere implicazioni con criminalità o altre vicende simili. L'uomo, che se l'è vista brutta per la ferita riportata, ora sta bene.