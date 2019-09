La Nuova libreria, in collaborazione con l'associazione culturale Liber e la Biblioteca Mattioli, ha organizzato la terza edizione della manifestazione: In primavera fioriscono libri.

Sabato 18 e domenica 19, dalle ore 17:30 in poi, in piazza Barbacani a Vasto, letture e laboratori per bambini, a cura di Rosaria D'Aprile ed Emanuela Petroro.