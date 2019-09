Progetto Emily: ‘A scuola contro la violenza’. Si chiama così il programma di educazione e prevenzione messo in campo dall’associazione Emilyabruzzo con il Comune di San Salvo e il Centro antiviolenza dell’Aquila e rivolto alle classi quarte e quinte dell'Istituto superiore Raffaele Mattioli. Il progetto che si è articolato in due incontri, di cui il primo a febbraio si è concluso oggi giovedì 16 maggio con i lavori elaborati dai ragazzi.

Il primo incontro si è aperto con la proiezione del film 'Ti do i miei occhi', diretto da Iciar Bollain e vincitore di sette premi Goya (gli Oscar spagnoli); a seguire un dibattito con gli interventi dell sindaco Tiziana Magnacca, il dirigente scolastico Maria Luisa Di Mucci, l’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini, la giornalista Maria Rosaria La Morgia; per il Centro antiviolenza di San Salvo la responsabile Teresa Di Santo, la coordinatrice Mara Ricciuti ; mentre per quello dell’Aquila la coordinatrice Orietta Paciucci, l’avvocato Simona Giannangeli, la responsabile del gruppo scuola Serenella Ottaviano e l’operatrice Maria Pia Di Giorgio.

Il secondo incontro ha coinvolto i Docenti e i ragazzi che hanno dimostrato grande sensibilità e attenzione rispetto al tema evidenziando con interviste, video, ricerche e letture quanto la violenza domestica, come pure quella che sfocia nelle relazioni affettive tra i giovani, sia sempre più diffusa. L'obiettivo di questo progetto che entra nel piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto è quello di collaborare con le istituzioni scolastiche alla diffusione della cultura della non violenza in quanto il fenomeno coinvolge ormai il 40% della popolazione femminile e nella maggior parte dei casi gli episodi di maltrattamento non vengono denunciati con conseguenze gravi. Perciò le tre realtà hanno deciso di mettere in campo questo programma di educazione e prevenzione rivolto ai giovani.

Associazione Emilyabruzzo