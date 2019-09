Una giornata dedicata alle due ruote con Bici in centro. Dodici ore per la mobilità sostenibile, dalle 10 alle 22, sabato prossimo, 18 maggio.

"La manifestazione, promossa dal Consorzio Vasto in Centro e da Confesercenti (nelle persone del direttore Simone Lembo e della neo eletta presidente Paola Fiore) con il patrocinio del Comune di Vasto, fa parte di un ampio programma di rivitalizzazione del centro storico", dice Marco Corvino, presidente di Vasto in Centro.



"Nel caso specifico, mira anche alla sensibilizzazione al rispetto ambientale mediante l’uso di mezzi di trasporto non inquinanti, come la bicicletta".