E' il giorno delle deleghe. Ieri sera, attorno alle 20.30, non sono passati inosservati assessori e consiglieri comunali che uscivano dal municipio, al termine dell'ennesima riunione di una crisi politica tutt'altro che risolta.

Sul futuro del centrosinistra pesa la spaccatura che è emersa in Consiglio comunale nella fondamentale votazione sul bilancio consuntivo: con l'astensione di Luigi Marcello (Giustizia sociale), accompagnata da una pesante requisitoria contro l'amministrazione e il sindaco Lapenna, e l'abbandono dell'aula da parte di Domenico Molino (Pd) i nodi sono venuti nuovamente al pettine.

Il primo cittadino ha convocato per oggi, alle 11.30, in municipio, la conferenza stampa in cui attribuirà ufficialmente le deleghe agli assessori, attuando un rimescolamento dei settori di competenza di ognuno.

Questa la linea voluta da quasi tutto il centrosinistra: stessi assessori, incarichi diversi. Ma la coalizione è ancora lontana dal ritrovare l'unità che ha perso prima delle elezioni 2011.