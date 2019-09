La formazione casalese composta dal presidente-giocatore Ettore La Penna, Massimiliano Civitarese, il piccolo Arcangel Giammarino di Lanciano, Alessandro Santoro, Franco Spagnoli di Casalbordino ed il cinese Li Weimin di Pechino ma residente a Terni e atleta imbattuto nell’intero campionato, è stata promossa nell’ultima di campionato in serie B di tennistavolo, avendo la meglio sul Mugnano di Napoli con il punteggio di 5-3.

Per motivi di sponsor le partite in casa sono state giocate nella palestra di Lanciano, dal prossimo anno si tornerà a giocare a Casalbordino. Questo importante risultato agonistico è stato raggiunto grazie alla preparazione e coordinazione di tutta la compagine casalese, squadra affiatata che ha saputo raggiungere l’obiettivo.



Nella pratica agonistica è richiesta un'opportuna preparazione psico-fisica a causa delle sollecitazioni, sia fisiche che di concentrazione mentale, espresse nei brevi tempi di ogni scambio. L'atleta di tennistavolo esprime in genere doti fisiche di coordinazione, rapidità di movimento e ottimi riflessi oltre ad una certa sensibilità nel tocco

La squadra è sponsorizzata dalla Sporting club di Lanciano.