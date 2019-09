Dopo la grande fuga di gennaio di dirigenti e attivisti, l'Idv riparte a Vasto dal consigliere provinciale Eliana Menna e dal coordinatore Marco Del Bonifro. Il partito di Di Pietro, che dal 2006 al 2012 ha tenuto a Palazzo D'Avalos la sua festa nazionale, prova a riorganizzarsi.

"L'Italia dei Valori di Vasto è al lavoro per ultimare campagna di tesseramento 2013 in vista del Congresso Nazionale straordinario che si terrà il 29 e 30 giugno a Roma", comunicano i dirigenti locali.



I"n quella occasione verrà votato il nuovo segretario nazionale in quanto Antonio Di Pietro si presenterà, come è noto, dimissionario e, pertanto, verrà eletto tutto il nuovo gruppo dirigente dell'IdV.



Tutti coloro che vogliono aderire al circolo cittadino e partecipare ai lavori congressuali possono rivolgersi al segretario Marco Del Bonifro al numero di telefono 329-2237498".