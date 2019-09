Pierluigi Patelladopo il web arrva anche in televisione, uno dei tanti video del vastese andrà infatti in onda oggi alle 13.10 su Italia 2, nel programma U Zone, trasmissione che coniuga web, social e tv, dedicato a tutti gli appassionati della rete e non solo.

Il 18enne comico vastese è diventato popolare per via dei suoi filmati pubblicati sul proprio canale YouTube che ha ormai superato i 2.600 iscritti.

Dopo essere stato in homepage su YouTube e su FlopTv arriva dunque un altro piacevole riconoscimento per il fenomeno vastese del web.