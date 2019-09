Comunicati dal Cai Vasto gli appuntamenti dei prossimi giorni.



Giovedì 16 maggio: apertura delle iscrizioni per l'escursione di trekking urbano "Le Ville di Tivoli" in programma per domenica 26 maggio p.v. Il costo di partecipazione è di euro 45,00 a persona. La quota comprende il viaggio in autobus, gli ingressi alle due Ville, la guida a disposizione per l'intera giornata, il ticket parcheggio dell'autobus nelle aree riservate. Il viaggio in autobus sarà organizzato con un minimo di quaranta (40) partecipanti e un massimo di cinquantasei (56). L'iscrizione è subordinata al versamento della quota di partecipazione.



Programma del trekking urbano "Le ville di Tivoli" del 26 maggio



- ore 06,00 ritrovo parcheggio terminal bus via Conti Ricci;

- ore 06,30 partenza;

- ore 10,00 incontro con la guida turistica e inizio visita a Villa Adriana;

- ore 13,00 pranzo al sacco nel parco di Villa Adriana;

- ore 14,00 trasferimento in autobus a Villa d’Este;

- ore 14,45 inizio visita a Villa d’Este;

- ore 18,00 partenza per ritorno a Vasto;

- ore 21,30 arrivo a Vasto;

gli orari possono subire delle variazioni dovute al traffico autostradale, per il viaggio e gli spostamenti, e all’affollamento dei luoghi da visitare.

Sabato 18 maggio: ore 18,30 conferenza e apertura della mostra "Tratturo del Re" l'Aquila - Foggia presso la Sala Michelangelo di Palazzo d'Avalos.

Domenica 19 maggio: escursione Parco Nazionale della Maiella: Valle di Rapino "Grotta Fammuca".

ore 07,15 ritrovo parcheggio fotovoltaico di via Conti Ricci;

ore 07,30 partenza;

dislivello 460 metri; difficoltà T/E; tempo di percorrenza 3 ore; lunghezza percorso km 8,6; località di partenza e di arrivo: Valle Rossa nel comune di Rapino quota massima da raggiungere: 1250 mt, trasporto auto proprie, pranzo al sacco;





- l'escursione sui Monti Martani, prevista per sabato 18 e domenica 19 maggio, è stata spostata a sabato 08 e domenica 09 giugno p.v.

restano invariati il programma e tutti i particolari

In occasione dell'inaugurazione della mostra sulla transumanza che si terrà sabato 18 maggio, la sezione aprirà alle ore 20.







www.caivasto.it

info@caivasto.it