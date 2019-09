Antonio Spadaccini ha rassegnato le sue dimissioni da vicesindaco e assessore agli inizi di maggio, a poco meno di due anni dall'inizio della sua attività amministrativa. Nel periodo in cui è restato in carica si è occupato, tra l'altro, delle politiche sociali. Gli operatori del Progetto Giovani hanno voluto esprimere in una lettera il grazie per il lavoro svolto a favore del progetto dal medico vastese. "Il Progetto Giovani ci tiene a ringraziare pubblicamente Antonio Spadaccini per la dedizione e la serietà con cui ha svolto il suo ruolo all'interno dei servizi sociali e delle politiche giovanili.

Con la sua sensibilità dimostrata verso tali tematiche ci ha permesso di strutturare servizi per i giovani che sono un vanto per la città di Vasto. Possiamo dire che lo abbiamo sentito sempre al nostro fianco e attraverso tutte le azioni messe in campo in sintonia con le altre istituzioni che si occupano di giovani si è iniziato un'opera di scardinamento del silenzio culturale che avvolge la realtà del mondo giovanile.

La notizia delle sue dimissioni lascia un senso di amarezza. Ancora una volta, la nostra istituzione manchevole di un solido punto di riferimento, umano e pubblico, si ritrova sola nel perseguire i progetti e gli obbiettivi prefissati. Nonostante tutto, continueremo a lavorare con la stessa passione e dedizione che da sempre contraddistingue le nostre attività, sperando che la giunta comunale non lasci noi e le innumerevoli persone che usufruiscono, ogni giorno, dei nostri servizi, indifesi e dimenticati".

Con la ridistribuzione delle deleghe da parte del sindaco Lapenna sarà Anna Suriani ad occuparsi di questo importante settore.