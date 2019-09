A salvezza ormai in tasca arriva la prima sconfitta nella fase play-out per la BCC San Gabriele Volley. Nel recupero di campionato con il Vestina, Mariani e compagne si trovano di fronte una formazione ancora in corsa per la salvezza e quindi motivata e concetrata alla ricerca della vittoria. Le vastesi, dal canto loro, si sono presentate in campo con poca determinazione, disputando una delle peggiori partite stagionali. L'inizio era stato confortante, con la conquista del primo parziale per 25-22. Poi il crollo, con il Vestina che ha saputo trovare la strada giusta per aggiudicarsi gli altri tre set e (25-21/25-22/26-24) e la vittoria finale.

"Abbiamo fatto un bel passo indietro da tutti i punti di vista a cominciare dall'approccio alla partita - ha commentato Ettore Marcovecchio a fine gara- , ma soprattutto alzata e attacco". Ora mancano due giornate al termine dei playout, con la BCC San Gabriele avanti di 9 punti rispetto alle seconde in classifica. Il prossimo impegno sarà in trasferta a Teramo, lunedì prossimo. Persa la possibilità di finire la serie da imbattute, per le vastesi c'è la voglia di chiudere bene, dando magari spazio a chi in questa stagione è stato meno impiegato e facendo giocare le ragazze più giovani, che anche l'anno prossimo saranno chiamate a dare una mano alla prima squadra.