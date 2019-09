Riceviamo e pubblichiamo da Progetto per Vasto. Uno spettacolo desolante! Non ci sono parole ulteriori per descrivere il teatrino con giri di valzer a cui abbiamo assistito in queste ore. Consiglieri comunali che si astengono sul bilancio consuntivo con duri attacchi al sindaco e poi con tanto di comunicato smentiscono se stessi pur di mantenere rabberciate posizioni di potere.



Gente che va e gente che viene, un assessore che non riesce ancora a trovare i soldi per il vetro di copertura dei reperti in Piazza Rossetti spostato alla mobilità e piste ciclabili grazie “alla sua passione per la bicicletta”.



Naturale che a questo punto la confusione regni sovrana, scopriamo ad esempio che un assessore “lavorerà anche alle politiche all’interno del porto di Vasto”, che vorrà dire, forse, lo scopriremo solo vivendo.



Inutile dirlo: ormai siamo alle comiche finali! Con buona pace dei Vastesi che anche nei sondaggi di ogni sito di informazione locale, per quanto non abbiano valore statistico, chiedono le dimissioni del sindaco con percentuali che oscillano tra il 70 e 80%. Ci chiediamo, qualcosa vorrà dire?



Dimenticavamo, siamo al rimpasto numero sette o forse più, di questo passo il sindaco andrà di certo alla prova del cuoco. Fare meglio non sarà affatto difficile!

Povera Vasto!



Valerio Ruggieri

Coordinatore “Progetto per Vasto”