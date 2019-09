Da Bianca Campli, presidente del Club Unesco di Vasto, riceviamo e pubblichiamo:

Il Club Unesco di Vasto ringrazia vivamente la dirigenza, i Professori e, soprattutto, gli studenti della Scuola Media Rossetti, del Liceo Scientifico, dell’Itis,e del Liceo Pedagogico, per la partecipazione al Convegno su don Lorenzo Milani del 06/05/2013 e per la visita alla mostra correlata.

Nei 6 giorni in cui la mostra è stata aperta, è stata visitata da più di 300 persone.

Le scuole, a cui è stata riservata la visita in orario scolastico, hanno potuto visionare, prima della mostra, un interessante filmato che documenta,con riprese dal vivo, la straordinaria esperienza della Scuola di Barbiana.

La partecipazione sentita dei visitatori dimostra che, anche nella nostra città, esiste un’ interessante sensibilità ai temi della scuola e dell’educazione, che apre spiragli di ottimismo sul futuro del nostro paese che solo dalla scuola e dalla cultura può trarre la linfa vitale per l’auspicata rinascita.