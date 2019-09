La formazione juniores del Vasto Marina sarà impegnata oggi pomeriggio alle ore 15.30 in trasferta contro la squadra marchigiana del Grottammare nella fase nazionale del torneo Juniores d'Elite.



Previsto un triangolare che oltre alle due compagini in campo oggi prevede la presenza del Vastogirardi che domenica ha battuto l'Ururi nella finale per il titolo di campione del Molise.



Il prossimo appuntamento è in programma sabato 18 maggio, in campo si affronteranno la perdente della gara odierna e i molisani. In caso di pareggio riposa chi ha giocato fuori casa, quindi il Vasto Marina. Nella terza giornata in campo le due che non si sono sfidate.

Il Vasto Marina dovrà fare a meno degli squalificati Cesario, Piccinini e Pili. "Sarà importante non perdere - dice alla viglia dell'incontro l'allenatore Roberto Antonaci - cercheremo di fare la nostra partita e provare a vincere, ma non sarà falice perchè siamo contati. Ciò che abbiamo ottenuto fino a questo momento è già un grande risultato, faremo il possibile per proseguire nel migliore dei modi".