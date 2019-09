Un gran numero di ristoratori e albergatori ha partecipato all'incontro in cui il comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto Giuliano D'Urso e il dottor Roberto Valente, della Asl, hanno illustrato le norme in materia di acquisto, conservazione e consumo dei prodotti ittici. Un settore che, per la tipologia di prodotto, si presenta molto complesso. Ad organizzare l'incontro, presso l'Hotel Lido di Vasto Marina, è stata Confesercenti Vasto, in collaborazione con Fiba Abruzzo, Sib Confcommercio, Fba Cna, consorzio Golfo d'Oro, consorzio imprese turistiche della Costa Teatina, consorzio Vivere Vasto Marina, consorzio Vasto in Centro, consorzio Il Trabocco e associazione A-Mare. I partecipanti all'incontro provenivano dalle località rivierasche del territorio di competenza del Circomare di Vasto, da Torino di Sangro a San Salvo.

"Lo scopo di questi incontri - ha spiegato D'Urso - è quello di fornire agli operatori tutti gli strumenti per operare nel migliore dei modi, avendo come fine ultimo quello di tutelare i consumatori". Sono state quindi illustrate le norme sulla tracciabilità dei prodotti, le prescrizioni da rispettare per non incappare nella frode in commercio, sulla pubblicità ingannevole e così via. Nello svolgimento dell'attività di ristorazione diviene quindi fondamentale avere la massima accuratezza per tutelare i clienti ed essere sempre in regola in caso di controlli.

Controlli che gli uomini della Guardia Costiera svolgono con molta precisione, evidenziando quelle che sono le criticità presenti. Negli ultimi mesi sono state diverse le irregolarità riscontrate, che hanno portato a sequestri e multe salate.

Il dottor Valente ha poi illustrato nel dettaglio alcune norme, come quelle per la somministrazione di pesce crudo o per la corretta conservazione in congelatori e celle frigorifere. Tante, poi, le domande da parte dei presenti, che hanno potuto chiarirsi le idee su argomenti fino ad oggi poco chiari.

"Queste norme - ha sottolineato il comandante del Circomare - servono per tutelare i ristoratori e i consumatori. Osservando tutte le prescrizioni si è tutelati in ogni senso e si evita di incappare in sanzioni".

Soddisfatto per la partecipazione all'appuntamento il direttore di Confesercenti Vasto Simone Lembo. "E' importante svolgere questi incontri, in modo che gli operatori siano sempre a conoscenza delle norme da rispettare nello svolgimento del loro lavoro".

Come per gli operatori degli stabilimenti balneari, incontrari alla vigilia della nuova ordinanza balneare per la stagione 2013, anche agli operatori della ristorazione verrà fornito il suppporto normativo per poter essere nelle regole così che, quando arriveranno i controlli, non rischieranno di incappare in multe a tanti zeri.