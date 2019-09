Il senatore di Vasto restituirà 4mila 581 euro non spesi nei primi 45 giorni da parlamentare. E' lo stesso Gianluca Castaldi a pubblicare la sua lista spese. Il rappresentante del Movimento 5 Stelle lo fa attraverso il suo profilo Facebook.

Le spese - In un mese e mezzo, tra marzo e aprile, Castaldi ha speso 2mila 397 euro per vitto e alloggio, 1610 per viaggi, trasporti e trasferimenti, 5mila 400 euro per i collaboratori. Annuncia che restituirà, quindi, 4mila 581 euro.

Sul suo profilo Facebook, il senatore precisa che "deciderò con calma, razionalità ed equanimità come devolvere l'avanzo della diaria che ammonta a 4mila 581 euro e 53 centesimi (su un totale di 6mila 549,71). Sceglierò tra Onlus, fondazioni di scopo, enti di ricerca. Verificherò la istituzione di borse di studio di ricerca, fondi per il microcredito".

Della restituzione di indennità e diaria si è discusso nei giorni scorsi nel Movimento 5 Stelle. Il capogruppo al Senato, Vito Crimi ha chiarito che i parlamentari "percepiranno esclusivamente 5mila euro lordi, ai quali vanno detratte Irpef e addizionali regionali e comunale a seconda della provenienza del parlamentare", mentre su rimborsi spese e diaria gli eletti M5S tratterranno "solo le spese rendicontate, tutto il resto sarà restituito".