Il Vasto Sud si riprende immediatamente dalla sconfitta contro l’Altino, e si impone con un rotondo 3-0 sul Borgorosso. Netta la superiorità dei biancorossi anche se nella fase iniziale del match sono proprio gli ospiti ad andare vicinissimo al vantaggio. Le redini del gioco sono sempre in mano ai giocatori di casa che gia al 10' vedono la palla infrangersi sul palo con Bruno.



Il gol è solo rimandato quando al 20’ Pascuccio scaglia una sassata da oltre 25 metri che beffa l’estremo difensore ospite. Si va al riposo contando almeno altre quattro occasioni goal clamorose. Il raddoppio è solo rimandato all’inizio della ripresa quando su punizione dall’out di destra Rossi imbecca ancora Pascuccio di testa, che la mette alla sinistra del portiere. Il Vasto Sud non domo continua a spingere e al 63' trova il terzo goal con Ortolano che all’altezza del dischetto scaglia in rete.



Per l’attaccante è il sedicesimo sigillo stagionale. La prossima gara fondamentale per la rincorsa al terzo posto in trasferta sabato 18 Maggio nel big-match della 25° giornata, che vedrà il Vasto Sud opposto al Guardiagrele capolista.

Tabellino

Vasto Sud – Borgorosso 3-0

Marcatore: 20’, 42’ Pascuccio, 63’ Ortolano

Vasto Sud (4-1-3-2): 12 Vittorini, 4 D’Ermilio, 5 Forte, 27 Ciccotosto, 6 Carluccio, 13 Bruno, 10 Rossi, 19 Sabatini (60’- 24 Capriati), 15 Pascuccio (70’-23 Potente), 81 Acquarola M., 21 Ortolano. Allenatore Francesco Paolo Acquarola. Accompagnatori Lorenzetti, Gileno, Cupaioli.

Classifica: Guardiagrele 53; S. Giovanni Tornareccio 52; Fara S. Martino 45; Vasto Sud D’Adamo 43; Palena 42; S. Liberata Frisa 37; Altino 30; Villa Scorciosa 26; Virtus Araba Fenice 25; Fossacesia 18; Borgorosso 17; Delphinus 7; Virtus Frentana 7.

