Una giornata alla scoperta dei bolidi del cielo. In vista dell'appuntamento del 22 e 23 giugno, quando le Frecce Tricolori solcheranno il cielo di Vasto, la ricostituita sezione vastese dell' Associazione Arma Aeronautica e l'associazione Volo Vasto stanno vivendo una serie di appuntamenti per conoscere sempre più da vicino l'affascinante mondo dell'aeronautica.

Dopo un primo incontro con i piloti delle Frecce Tricolori, in occasione dell'esibizione di Roseto, un nutrito gruppo di vastesi ha partecipato alla visita alla Base di Gioia del Colle dell'Aeronautica militare italiana. "Abbiamo potuto osservare da vicino l'organizzazione, le tecnologie e l'attività di volo dei più moderni mezzi della nostra aviazione", raccontano i partecipanti. Tra questi il caccia multiruolo Eurofighter in dotazione anche ad altri Stati d’Europa, l'MB.339, in dotazione anche alla Pattuglia Acrobatica Nazionale, i caccia AMX della Base di Amendola schierati per l’occasione sulla pista della base pugliese, e poi ancora elicotteri e tanti altri mezzi aerei.

Nella sala riunioni della base c'è stato l'incontro con il Comandante Colonnello Pilota del 36° Stormo di Gioia del Colle, Vito Cracas , che ha ricevuto da Oreste De Rosa , presidente dell'AMA di Vasto, la riproduzione del gonfalone della città, oltre ad alcuni libri sulla storia e sulle bellezze naturalistiche della città. Poi, il gruppo vastese è stato ospite del Comandante alla mensa ufficiali.