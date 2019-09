La “FIAB Vasto Pedala” ti invita all' “APERINBICI PIT-STOP” in programma Domenica 19 maggio 2013 dalle 18 in poi presso il Bau Bar, in via Adriatica (portale San Pietro), ci riconoscerai dal nostro striscione.

Tra i nostri obiettivi associativi principali c’è la sensibilizzazione all’uso delle bicicletta come mezzo di trasporto di tutti i giorni, fino alla sostituzione, quando possibile, dell’auto e per fare ciò si rende necessaria la presa di familiarità con la nostra bici. Un uso ottimale del mezzo, unito a conoscenze di base del suo funzionamento e della sua manutenzione possono agevolare il raggiungimento di questo obiettivo.

Per questo motivo, in collaborazione con “Centro Bici” e “TESLA Bike” impareremo a scegliere la bici adatta a noi, ad usare il cambio correttamente e a fare piccola manutenzione alla nostra bici e… passeremo un po’ di tempo insieme!

Il costo dell’aperitivo (facoltativo) è di 3 €. Quindi, ti aspettiamo! E, se ti va, porta anche le tua bici!

N.B. Durante l’Aperinbici PIT-STOP, sarà anche possibile tesserarsi! In caso di pioggia, l’evento sarà rinviato

Per info e contatti: Alberto (338.9675721) Roberto (339.5368352)

Mail: fiabvastopedala@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/vastopedala

Web: vastopedala.wordpress.com