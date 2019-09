Da Assoeventi riceviamo e pubblichiamo:

Tutto è pronto a Vasto per la due giorni di ciclismo riservata a chiunque ami pedalare nella più assoluta libertà, unendo passione e amore per le due ruote.

Un vero e proprio gioco di squadra nell'organizzazione e nella gestione dell'evento, queste due giornate con il presidente di Assoeventi Gabriele Tumini, grande motivatore, che con il suo grande entusiasmo è riuscito a creare un team di lavoro con i due gruppi sportivi Bcc Valle del Trigno e Ciclo club Vasto.

"Il nostro obiettivo - ha spiegato Tumini - è organizzare iniziative che abbiano risvolti positivi sul nostro territorio a livello di turismo, d'immagine ed economico. L'intenzione è quella, col tempo, di promuovere eventi ogni fine settimana, in modo da valorizzare la zona e renderla ancora più attrattiva. Vogliamo prolungare la stagione turistica e promuovere tutto il territorio con le sue eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche.

Il primo giugno, dalle 17, ci sarà una passeggiata in bici non competitiva per il centro di Vasto. Chiunque potrà partecipare: basta avere una bicicletta e godere dei meravigliosi scenari del centro storico di Vasto. Sottolineo il bel lavoro di squadra svolto con varie associazioni, tra cui Fiab VastoPedala, che coadiuverà l'organizzazione".

"Il 2 giugno, alle 9.30, è in programma Biciclettando in compagnia presso il terminal bus di via Conti Ricci", spiegano Mario Alinovi del Ciclo club di Vasto e l'organizzatore, Rocco Menna. "Lo scopo è di far rivivere il piacere del pedalare. L'iniziativa è dedicata ai bambini da 6 a 12 anni, che potranno praticare mini sprint, gimkana, passeggiate insieme ai loro genitori. La quota d'iscrizione è di 5 euro, comprensiva di assicurazione e gadget".

Alle 9.30 è fissata anche la partenza della 1^ Prova del Campionato nazionale cicloturistico Vasto dal mare ai monti, valido ai fini del Campionato nazionale e regionale cicloturistico. Si parte presso il PalaBcc per dirigersi a San Salvo, Cupello, Monteodorisio. La quota d'iscrizione è di 10 euro, compreso il pasta party con pasta, porchetta e vino.

"Per il primo weekend di giugno sono già arrivate parecchie adesioni", dice Tonino Di Nardo, presidente della Bcc. "Ci saranno un centinaio di partecipanti provenienti da tutta la regione e anche dal Molise. Il mezzo migliore per godere senza fretta il paesaggio e gli angoli nascosti di questo anello di terra lungo 61 chilometri. E poi ci sono percorsi suggestivi per gli amanti del cicloturismo, curiosità di scoprire nuove strade di campagna, borghi e castelli, sperduti tra paesini ricchi di storia, arte, cultura e, perché no, buona cucina, dolci fatti in casa, vino rosso e bianco offerti dai paesi di tappa. Il nostro scopo, oltre a valorizzare il turismo, è quello di promuovere il nostro territorio. La cicloturistica di Vasto dalla prima edizione dispone di un efficiente servizio d'ordine e sicurezza pubblica con l'ausilio della Protezione civile, che vigilerà sull'intero percorso. Come da tradizione, l'evento garantisce ai partecipanti divertimento e spattacolarità. La nostra organizzazione, da sempre attenta alle esigenze di ogni cicloturistica, è pronta per accogliervi con professionalità e simpatia".

Per l'iniziativa dovrebbero arrivare in città anche alcuni nomi noti del ciclismo. Alinovi ha annunciato per il fine settimana momenti di riflessione rivolti alle vittime della strada.