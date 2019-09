Un gatto nero ci attraversa la strada e ci rovina la giornata? Venerdi' 17 maggio, a Pescara, il gruppo Abruzzo Molise del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale , che svolge un'azione in favore della scienza e della razionalità, organizza una Giornata Anti Superstizione. Un gatto nero ci attraversa la strada e ci rovina la giornata? Venerdi' 17 maggio, a Pescara, il gruppo Abruzzo Molise del CICAP, il, che svolge un'azione in favore della scienza e della razionalità, organizza una Giornata Anti Superstizione.

Di seguito il programma dell'evento:



Venerdì 17 maggio, ore 17-19 circa c/o Libreria “Qui Abruzzo”, via De Amicis 96, Pescara. Colloquio sul tema della superstizione con il prof. Aristide Saggino, professore di psicometria presso la Facoltà di Psicologia dell'Università “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara e presidente del CICAP Abruzzo Molise, e con il Vastese Luca Menichelli, vicepresidente del gruppo. Conduce Luciano Di Tizio, giornalista e presidente WWF Abruzzo. Seguirà dibattito e giochi "Antisuperstizione" per adulti e bambini.



Ore 21.30-23.00: programma in diretta tv su Rete 8 dedicato alle attività del CICAP e su argomenti riguardanti il paranormale e le pseudoscienze. Conduttore del programma è il giornalista de Il Messaggero Paolo Mastri e con Luciano Di Tizio interverranno il Prof Saggino e Luca Menichelli, del CICAP Abruzzo-Molise.