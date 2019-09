Si allunga ancora nel Vastese la scia di incendi notturni. Un'auto è andata a fuoco stanotte a San Salvo, in via Sandro Pertini. E' una Mercedes station wagon. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto e i carabinieri della Stazione di San Salvo, che indagano sull'accaduto, cercando di individuare il colpevole.

Il proprietario, un trentenne del posto, è stato ascoltato dai militari. Il giovane aveva parcheggiato la macchina sotto casa. L'allarme è scattato alle 3.40, quando è giunta la richiesta d'aiuto al centralino del 115. Dalla caserma di via Madonna dell'Asilo è uscita una squadra di pompieri, che ha domato le fiamme, evitando che potessero espandersi pericolosamente e causare altri gravi danni.

Testimoni raccontano di aver udito dei colpi d'arma da fuoco. I carabinieri confermano: mani ignote hanno impugnato una pistola e sparato contro la vettura. Un proiettile sarebbe stato ritrovato dagli investigatori ancora conficcato nella carrozzeria della Mercedes. E' certa la natura dolosa del rogo. La notizia si sta spargendo velocemente in città, dove l'incubo incendi, iniziato nel 2006, non è mai finito. Ma il fatto che qualcuno abbia preso una pistola e premuto il grilletto è una circostanza gravissima.

"Quando accade un fatto del genere, non può certo far piacere", commenta il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca. "E' ancora presto, dobbiamo prima conoscere le cause di questo episodio. Ma se, come in circostanze precedenti, si è trattato di un fatto privato, bisogna capire perché per risolvere questioni personali si arriva a tanto". (Seguono aggiornamenti)