Presso la Scuola primaria "F. Ritucci Chinni" è in corso una grande raccolta di beneficenza per il Kosovo. Fino al 20 maggio è possibile contribuire portando presso la scuola



- Alimenti a lunga scadenza: fardelli d'acqua, omogeneizzati, latte in polvere e per la prima infanzia, scatolame, olio, pasta, tonno, ecc.;



-Prodotti per l'igiene personale: bagnoschiuma, shampoo, salviette umidificate, dentifricio, sapone, detergente intimo, assorbenti, pannolini, carta igienica, prodotti per neonati, ecc.