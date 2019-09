La politica vastese è espressione della politica nazionale: di fronte a innumerevoli problemi in cui versa la città e gran parte della popolazione, l’unica impegno della giunta è oramai da mesi, la soluzione alle pressanti richieste di poltrone da non si sa chi, politicamente inteso e perché.

Questo modo di fare vecchia politica ci disgusta, come non sono propri nel dna del movimento5stelle attaccare un avversario politico per la sua non “vastesità” e questa volta di dna fisico si trattava! Se non usciamo da questa fase giurassica di fare politica, affrontando seriamente le questioni d’interesse pubblico, il futuro della nostra città sarà dispiace dirlo, sempre meno roseo.

Questa giunta ci aveva fatto credere, già al suo primo insediamento, all’inizio di in una fase nuova, la “Primavera di Vasto”, abbiamo invece assistito finora solo ad un triste spettacolo di polli avventati ad una manciata di briciole di pane. Che ne è stato dell’impegno elettorale sulla trasparenza amministrativa? L’M5S di Vasto chiede venga dato seguito a questa promessa, con la pubblicazione e la messa in rete di tutti gli atti che riguardano il Comune e delle aziende da questi partecipate.

La nostra non sarà mai un opposizione per la poltrona, ma sempre costruttiva e, per ricordare al nostro Sindaco le promesse fatte, ci piacerebbe desse seguito anche a un’altra bella proposta caduta nel nulla, quella di ridurre la Tarsu alle case in campagna o alle abitazioni provviste di giardino, in quanto sarebbero state dotate di apposita compostiera utile allo smaltimento della frazione dell’organico.

Come sempre avviene in Italia, tante belle parole in campagna elettorale poi la politica, solo per le poltrone!



Ufficio Stampa del Movimento Cinque Stelle Vasto