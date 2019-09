La sera del 9 maggio, presso la pizzeria Favelachic di Vasto Marina si sono ritrovati i ragazzi pittori dell’Associazione Regionale Down Abruzzo di Vasto per una speciale serata conviviale e di allegria con karaoke e balli.

Serata premio per l’impegno che questi straordinari artisti hanno profuso nel realizzare numerosi quadri, quadretti, oggetti con varie paste decorati/dipinti e scatole di cartone, anche queste artisticamente lavorate, per il packaging di Dgiraffa moda. Quadretti e oggetti, molto apprezzati dal pubblico che ha visitato la mostra presso la saletta d’Arte Mattioli di Vasto, utilizzati pure come bomboniere.

Attività artistiche mirate a favorire la creatività e la crescita culturale, ma anche propedeutiche all’inserimento lavorativo di questi volenterosi ragazzi che hanno sempre tanta voglia di fare.

La serata è stata anche all’insegna dell’integrazione/inclusione sociale e dell’autonomia, resa possibile grazie alla volontà e disponibilità di Egidio Scardapane, Domenica Albanese e Gianluca Maldarizzi, rispettivamente docente del laboratorio di grafica e pittura e vice presidente dell’associazione, docente del laboratorio di manipolazione e membro del consiglio direttivo dell’associazione, giovanissimo e bravissimo volontario, collaboratore dei docenti nei due laboratori.

Un ringraziamento al personale della pizzeria per la sensibilità e disponibilità dimostrata.

