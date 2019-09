Tommaso Di Marco è il nuovo coordinatore cittadino del Centro Democratico di San Salvo. Sarà affiancato dal suo vice Donatello Giampietro e dalla coordinatrice Jessica Conti.

“Sono grato a tutto il direttivo del partito per la fiducia accordatami, darò il massimo impegno e la massima disponibilità in questa mia nuova esperienza politica, stando vicino in modo particolare ai giovani”.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo coordinatore.