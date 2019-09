Con l’estate alle porte e il desiderio di scoprire il proprio corpo, riaffiorano alla mente parole come rassodare, tonificare, rimodellare, ridurre, ma anche cellulite, accumulo di grasso, rilassamento cutaneo, ecc. Basta sfogliare una qualsiasi rivista, navigare su internet o seguire programmi televisivi per avere risposte in merito. Ma le informazioni sono sempre attendibili? E se così non fosse, come muoversi? Palestra e dieta sono sufficienti? Bisogna dire che purtroppo rimane spesso la cattiva abitudine di correre ai ripari all’ultimo minuto, sarebbe ovviamente preferibile riuscire a sposare un corretto stile di vita e poi, se necessario, realizzare un programma correttivo.

Quanto è importante l’alimentazione?

È opportuno rimarcare che non esiste una dieta specifica per la cellulite, per la pelle a “buccia d’arancia”, o una dieta per ridurre una adiposità localizzata o per rassodare, o per tonificare, ma esiste una corretta alimentazione in funzione delle singole esigenze biologiche e nutrizionali, dei bisogni legati al nostro stile di vita, e di questo sarebbe opportuno si occupasse sempre uno specialista. Ad una corretta alimentazione andrebbe associata una corretta ed adeguata attività fisica. Quando tutto questo non basta, si ricorre ad altri interventi. Il medico valuterà e stabilirà con la paziente, l’eventuale sovrappeso, la presenza di adiposità localizzate, cellulite e rilassamento cutaneo così da realizzare anche un programma correttivo.

Quali sono le apparecchiature più valide ed efficaci?

Ogni apparecchio avrà una sua efficacia purché sia stata ben fatta la diagnosi e si conoscano i limiti di ciascuna di queste macchine sfornate ogni giorno dalle aziende. Trovano però sicuramente un posto elitario il VELASMOOTH™ ed il REACTION™. Il VELASMOOTH™ si avvale di più tecnologie: Radiofrequenza, Infrarossi, Aspirazione Vacuum e Massaggio meccanico. La rivoluzione e l’unicità di quest’apparecchio stanno nella combinazione di più fonti di energia nello stesso manipolo. In particolare l’energia della Radiofrequenza agisce in profondità nel derma con un doppio effetto: da un lato stirando e contraendo le fibre collagene invecchiate e usurate, dall’altro favorendo la produzione di nuovo collagene. Questo permette di evitare lo svuotamento del tessuto, causa di cute rilassata e principale effetto collaterale del dimagrimento o del trattamento delle adiposità. L’Infrarosso, insieme alla Radiofrequenza, realizza un aumento del metabolismo del grasso sottocutaneo ed una sua conseguente riduzione. Il tutto si traduce in una pelle più tonica e liscia. L’Energia Meccanica, inoltre, applicata tramite aspirazione a vuoto e rulli, causa un allungamento fisico ed indolore dei tessuti fibrosi. Il VELASMOOTH™ quindi non soltanto riduce, ma modella e ritonifica le aree trattate.

Ed il REACTION™?

Il REACTION™ è il primo dispositivo medico multifrequenza autorizzato dall’autorità americana FDA (Food & Drug Administration) per il trattamento della cellulite, la riduzione delle circonferenze ed il rassodamento cutaneo. È dotato di un sistema noto come Core™ (Channeling Optimized RF Energia) che offre 3 radiofrequenze distinte, 3 modalità differenti di trattamento, che lavorano su diverse profondità dei tessuti, dagli strati superficiali della pelle, al derma e all’ipoderma ed una modalità multicanale che utilizza le tre frequenze contemporaneamente in un unico impulso. La libertà di scegliere il canale più adatto alla zona da trattare, ottimizza i risultati e garantisce la sicurezza ed il benessere della paziente. All’innovativa modalità multicanale, il sistema combina anche la cosiddetta terapia Vacuum che permette di intensificare il trattamento e garantisce una penetrazione ancora più profonda delle radiofrequenze in aree più estese consentendo di trattare la cellulite in modo più efficace, di ridurre le circonferenze e favorire al tempo stesso il rassodamento. Si applica olio di glicerina sulla zona da trattare per agevolare il passaggio del manipolo che si muove lentamente sul tessuto, creando un variazione termica di alcuni gradi rispetto alla temperatura iniziale. Uno speciale termometro rileva le diverse temperature, iniziale e finale. Raramente si provoca un lieve eritema che dura pochi minuti. Il riscaldamento stimola la sintesi di nuovo collagene, oltre che rafforzare quello esistente. Tutto questo si traduce in un miglioramento della lassità e del cedimento cutaneo. La pelle apparirà più liscia, compatta, rassodata.

Due apparecchiature molto simili?

In realtà complementari, il medico stabilirà di volta in volta a seconda dell’età della paziente, dell’area interessata, e di altri parametri, quale scegliere o di combinarli nella stessa seduta o in sedute diverse. Entrambi sono sicuri, non invasivi, e senza effetti collaterali. Controindicati solo nei pazienti portatori di pace-maker o di protesi metalliche, con problemi dermatologici nelle aree da trattare, in gravidanza ed allattamento.

Quali aree si possono trattare?

Le due apparecchiature sono molto versatili, grazie alla presenza di specifici manipoli intercambiabili permettono di trattare praticamente tutto il corpo, le aree più estese: glutei, cosce, addome, ma anche quelle più piccole: interno braccia, interno cosce, ginocchia, mento, collo, viso, decolleté.

Il trattamento con che frequenza va ripetuto?

Il ciclo di trattamenti è chiaramente variabile da caso a caso, va da un minimo di 6/8 sedute a un massimo di 12. Ogni seduta dura tra i 30 e i 45 minuti, la differenza è data dalla risposta del tessuto della paziente. Dopo un ciclo iniziale è consigliata una seduta di mantenimento a cadenza mensile per conservare i benefici ottenuti.

Volendo trarre delle conclusioni, chi possiamo trattare con queste apparecchiature?

Possiamo trattare sia donne che uomini e, come detto, tutte le aree del corpo. I maschietti spesso si rivolgono al medico per l’ “antipatica pancetta” o per le classiche “maniglie dell’amore”, mentre per le femminucce la richiesta è più ampia. Il trattamento è indolore e questo fa sì che persone poco desiderose di trattamenti invasivi (aghi) si orientino sempre più di frequente in questa direzione. I risultati della terapia sono visibili già dalle prime settimane ma migliorano con il passare del tempo, i benefici maggiori si apprezzano dopo 2/3 mesi. Non va dimenticato però che è sempre il medico a stabilire la fattibilità del cura e i protocolli da eseguire.

Dott. Domenico Centofanti

www.studiodomenicocentofanti.it/