Il mese di Maggio sarà fondamentale per il Boca Punta Penna, che a causa delle piogge invernali, si ritroverà a dover giocare ogni tre giorni fino alla fine del campionato. La prima gara di questo periodo zeppo di impegni, è stata giocata a Poggio Grande contro la quarta in classifica, l’Ozzano Tolara che precedeva i biancorossi di otto lunghezze. Molte erano le assenze tra le fila vastesi, ma mister Bozzelli non lascia il suo credo tattico e riconferma il 4-2-4 cambiando solamente gli interpreti, come nel pacchetto difensivo dove a difendere Giardino c’erano Mariotti Francesco a destra, Pedace a sinistra e il duo Santilli – Di Giacomo centralmente, i due mediani sono stati Mariotti Gaetano e capitan Cantalicio, mentre in avanti torna Ricci a destra con Crisanti a sinistra del tandem più forte della uisp, ovvero Russo e Mileno che riescono a cambiare l’inerzia della gara ogni qualvolta vogliano.



La gara comincia subito bene per i vastesi che al minuto 10’ rischiano di passare in vantaggio quando Cantalicio imbecca Ricci che penetra in area e fa partire un gran destro che purtroppo sbatte sulla traversa prima di tornare in campo. Passano pochi minuti e un lancio di Mariotti mette in moto Crisanti (sulla fascia sinistra ha fatto ciò che voleva del suo marcatore per tutta la gara), che riesce a trovare un corridoio per Russo che tira a botta sicura ma il portiere compie un autentico miracolo, prima che il pallone torni sui piedi del bomber che di piatto infila sul palo più lontano per il meritato 1-0 dei biancorossi. Il Boca continua ad

attaccare e al 25’ un lancio di Di Giacomo trova Mileno che di tacco al volo serve Russo che parte in campo aperto e tira una bordata di sinistro che mette in evidenza ancora una volta i riflessi del portiere avversario. Pochi minuti dopo l’arbitro assegna una pericolosissima punizione dal limite per l’ozzano, sulla quale Giardino vola e devìa in angolo con un grandissimo intervento, purtroppo questo è il preludio al pareggio che avviene pochi minuti dopo quando il capitano avversario con un gran destro da fuori area piega la mano di richiamo dell’incolpevole Giardino e ristabilisce la parità. Passano cinque minuti e il solito fraseggio

dei centrocampisti con Mileno, porta quest’ultimo a lanciare Crisanti che salta il terzino avversario prima di rientrare sul destro e sfoderare un tiro a giro che scheggia l’incrocio dei pali prima di entrare per il 2-1 con cui si conclude la prima frazione di gioco.



La ripresa comincia con un black-out di dieci minuti per i vastesi. Al 3’ arriva subito il pari con l’attaccante avversario che dopo un paio di batti e ribatti si ritrova il pallone tra i piedi e sigla il 2-2 che mette forza e coraggio negli avversari. Dopo 10 minuti, infatti, arriva il 3-2 sempre con azioni confuse e mai manovrate, visto che dopo un azione da calcio d’angolo il pallone viene deviato in un primo momento da Di Giacomo e poi da Cantalicio, prima che la stessa capiti sui piedi del numero 11 che tira in modo sporco trovando la deviazione di un difensore biancorosso che mette fuori causa Giardino. La rimonta invece di abbattere i ragazzi di mister Bozzelli, li carica e al 16’ l’arbitro ferma Russo a tu per tu con il portiere avversario per un fuorigioco inesistente, mentre due minuti più tardi si accende il genio di Ricci che da sinistra salta due uomini in dribbling e al limite dell’area invece di tirare continua nella sua azione caparbia con un gran tunnel sul capitano avversario che può solo stenderlo per evitare la rete, anche se la rimanda solo di qualche secondo visto l’arbitro vede e assegna il calcio di rigore che Crisanti trasforma per il 3-3 a venti minuti dalla fine del match. Ora i ragazzi “adottati” dalla Dotta Bologna, provano in tutti i modi e un gran lancio di Mariotti consente a Mileno di entrare in area prima di esser fermato con un intervento in extremis da un difensore in maglia nera. L’Ozzano prova a spingere a sinistra dove è posizionato il loro giocatore di maggior qualità, ma in quella zona c’è Mariotti Francesco che non si è mai fatto saltare, anzi, ha consentito più volte al centrocampo ed ai compagni di reparto di rifiatare ripartendo lui stesso palla al piede sulla



corsia di destra dopo aver fermato l’avversario. Gli avversari vedendo di non poter sfondare sulla fascia, provano a lanciare centralmente, ma il duo Santilli – Di Giacomo è insuperabile sia nel gioco aereo e sia nell’uno contro uno. Al 33’ un lancio lungo della retroguardia trova Santilli attento che riguadagna il pallone e lo appoggia su Cantalicio che scambia con Mileno prima di lanciare Russo che supera il portiere in uscita, prima di dribblare un difensore che era rinvenuto a protezione della porta ed appoggia nella porta sguarnita per la rete del 4-3 finale in favore dei calorosi biancorossi, sempre più belli e forti con il sole che li

illumina da qualche giorno. Con questa rete il bomber biancorosso raggiunge per il terzo anno consecutivo quota 20 reti in campionato, che sarebbero 54 se contiamo anche quelle segnate nel campionato di calcio a 7, quindi sempre reti ufficiali al fine delle statistiche.



A sei gare dal termine del campionato, il Boca Punta Penna sale a 24 punti ed in attesa dei risultati delle avversarie, si porta sesta in classifica a 9 punti dal secondo posto. Di queste sei gare, tre verranno giocate di mercoledì a partire da questo contro l’Associazione Amigos, squadra con cui i ragazzi hanno condiviso tutti i campionati e le promozioni degli scorsi anni oltre ad una finale allo stadio Dall’Ara vinta dai capoverdiani nel 2011. In questa gara sicuro assente sarà Francesco Santilli, che a pochi minuti dal termine della gara con l’Ozzano, si è infortunato al ginocchio destro nel contrasto con un avversario e si è dovuto recare al Rizzoli per farsi togliere il versamento di sangue che gli aveva fatto gonfiare il ginocchio. Tutta la squadra e la dirigenza gli augura una pronta guarigione e lo aspetta a braccia aperte anche nelle serate che il team preparerà.



La dirigenza vuole invitare tutti gli atleti, i tifosi e gli amici alla grigliata che si sta organizzando per domenica 26 Maggio in una location ancora da definire (Monte Donato o Circolo “Ruozzi”) per poter tornare a fare gruppo e divertirsi mangiando e bevendo con buona musica e la ottima compagnia che ha sempre contraddistinto questo gruppo. Nei prossimi giorni sarà messo online su Facebook l’evento, con tutte le info necessarie per poter partecipare e soprattutto divertirsi, anche perché è tornato il sole e con il calore di questo gruppo sta sbocciando la primavera, ma quella del Boca Punta Penna!!!



Ozzano Tolara – Boca Punta Penna 3 – 4 (Russo, Crisanti, Crisanti rig, Russo)



ASD Boca Punta Penna (4-2-4): 12 Giardino S; 23 Mariotti F, 33 Santilli, 4 Di Giacomo, 28 Pedace; 26 Mariotti G, 6 Cantalicio (C); 22 Ricci, 15 Mileno, 18 Russo, 24 Crisanti. A disposizione: 70 Colella, 99 Bozzelli.

