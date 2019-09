Sabato 11 e domenica 12 maggio si è svolto il 15° trofeo Internazionale Città di L'Aquila. Ad ospitare l'evento è stato il Palazzetto della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.



Circa 1.000 atleti in rappresentanza di 200 società sportive provenienti da tutta Italia, la Nazionale di Malta e la Nazionale di San Marino. Coinvolti 50 ufficiali di gara su 5 aree di combattimento con oltre 1500 spettatori.



Gli atleti locali partecipanti sono stati i seguenti: Francesco Vastola nella categoria 73 Kg cintura nera nonostante un brillante inizio si è dovuto arrendere a pochi secondi dalla fine terminando il suo percorso di gara;



Patrick Notturno Kg 73 cintura marrone alla sua prima esperienza ottima gara;



Antonio Carcangiu Kg 55 cintura marrone si è lasciato andare dall'emozione e nonostante era in netto vantaggio sull'avversario si faceva squalificare per una sanzione;



Sara Fabrizio Kg 70 cintura marrone, tre incontri vinti e perdendo la finale si è dovuta accontentare dell'argento anche se un pò a malincuore.