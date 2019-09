L'appuntamento è fissato per le 21 nella sede del Partito democratico di Vasto. Nel quartier generale del centrosinistra il sindaco, Luciano Lapenna, vuole un faccia a faccia con tutti coloro da cui dipende la tenuta di una maggioranza che oggi in Consiglio comunale si è spaccata nella fondamentale votazione sul redinconto consuntivo. Pesano come macigni l'astensione di Luigi Marcello (Giustizia sociale) e l'uscita dall'aula di Domenico Molino (Pd). Dopo cinque ore e mezza di discussione e molta tensione, l'amministrazione è uscita indenne dalla prova dell'aula, con un risultato numerico migliore del temuto 13-8, visto che i dissidenti non hanno votato contro e tra i banchi dell'opposizione erano presenti solo 8 consiglieri su 10.

E' una giornata campale per il centrosinistra di Vasto. E anche la serata si preannuncia lunghissima. La crisi politica è tutt'altro che finita.

Domani, alle 12, in municipio il sindaco annuncerà ufficialmente come ha deciso di ridistribuire le deleghe tra gli assessori.